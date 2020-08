James Maddison prolonge pour quatre ans à Leicester

Arrivé il y a deux ans de Norwich, il restait encore une année de contrat au joueur de 23 ans qui était sur les petits papiers de Manchester United.

En deux saisons, Maddison a disputé 76 matches avec Leicester, inscrivant 16 buts. Il compte aussi une sélection avec l'équipe d'Angleterre.

"C'est une période extrêmement stimulante quand on est un joueur de Leicester City, avec tellement de choses positives sur et en dehors du terrain, et je suis ravi d'en faire partie", a-t-il expliqué dans le communiqué du club.

Cinquième de Premier League la saison dernière, Leicester, qui disputera l'Europa League la saison prochaine, avait également annoncé un peu plus tôt dans la journée que le milieu français Nampalys Mendy avait signé un nouveau contrat de deux ans.