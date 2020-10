James Rodriguez, forfait contre Newcastle

Mauvaise nouvelle pour Everton. Après être tombé pour la première fois de la saison contre Southampton le week-end passé, les Toffees devront faire sans leur meneur de jeu contre Newcastle.

Les joueurs de Carlo Ancelotti se rendent à Newcastle dimanche après-midi à l'occasion de la 7e journée de Premier League, et Carlo Ancelotti a confirmé l'absence de James Rodriguez.

En conférence de presse, l'entraîneur italien a aussi ajouté que Seamus Coleman ne serait pas de la partie contre les Magpies. Lucas Digne et Richarlison sont quant à eux suspendus.

| No James Rodriguez or Seamus Coleman, as well as the suspended Richarlison and Lucas Digne, for the trip to @NUFC.



Jonjoe Kenny and Jarrad Branthwaite are back available. #NEWEVE



Watch live: https://t.co/kdYxKejM5M pic.twitter.com/qk4IybGQwo