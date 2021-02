James pense que plus personne ne veut de lui au Real Madrid. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré sur le ton de la blague lors d'une apparition sur les médias officiels d'Everton. Un des fans a évoqué un éventuel retour dans le club 'merengue'.

"Personne ne veut plus de moi là-bas. Ça fait partie du football, les gars", a-t-il déclaré. Il faut se rappeler que les derniers mois de James en terre madrilène avaient été quelque peu délicats. Le Colombien n'était plus très convaincant aux yeux de son entraineur et avait perdu sa place de titulaire.

On lui a aussi demandé s'il retournerait en Colombie pour y prendre sa retraite : "Ce n'est pas dans mes plans, pour être honnête. Qui sait dans 2, 3 ou 4 ans, car tout va très vite dans vie comme dans le football, mais je ne pense pas. Pour l'instant, je ne pense pas", a-t-il déclaré.

L'ancien du Real est bon avec Everton, il a d'ailleurs fait un très bon match lors de la victoire importante des 'Toffees' contre Liverpool. Peu à peu, James prend de l'épaisseur et devient un des joueurs clé de Carlo Ancelotti. Ses statistiques et sa notoriété à Everton parlent pour lui.