James Rodriguez ne dirait pas non Ã  l'Atletico

Ce n'est pas la première fois que l'Atletico cherche à signer James (28 ans), mais les négociations n'ont jamais abouti à grand-chose et le joueur est resté au Real Madrid.

Mais selon les dernières rumeurs qui circulent en Colombie, l'équipe espagnole aurait reactivé la piste James. Selon 'El Universa', l'Atleti va faire une offre de 25 millions d'euros pour convaincre le président du Real Madrid par l'intermédiaire de Jorge Mendes, l'agent du footballeur.

Et le plus intéressé serait James, selon le 'Mundo Deportivo', qui insisterait pour aller à l'Atlético cet été. Le joueur ne veut pas passer une saison de plus sur le banc du Santiago Bernabeu.

L'année dernière, James était à deux doigts de rejoindre l'équipe de Simeone, mais Florentino estimait que trop d’anciens joueurs de son club composaient l’effectif de son rival madrilène.