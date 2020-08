James Rodriguez pourrait rebondir en Premier League

C'est quasi certain, James Rodriguez ne portera plus la tunique du Real Madrid. Le Colombien avait demandé à Zidane de ne pas le convoquer face à Bilbao, le 5 juillet. Ce qui aurait incité le coach français de ne plus le convoquer pour le reste de la saison en Liga.

D'après 'AS', Jorge Mendes, l'agent du joueur, est déjà en quête de son futur club. Le contrat du footballeur de 29 ans avec l'équipe merengue expire en juin 2021, mais il est déterminé à quitter le club dès cet été.

Toujours selon la même source, Arsenal serait l'équipe la plus intéressée par les services du meneur de jeu. Il pourrait ainsi tenter sa chance en Premier League.

Pour rappel, James avait été prêté par le Real Madrid au Bayern Munich de 2017 à 2019.