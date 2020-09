James Rodriguez voulait rejoindre l'Atlético Madrid avant Everton

James Rodriguez voulait s'engager en faveur de l'Atletico Madrid avant de signer à Everton. C'est ce que vient de réveler son beau-père à un média espagnol.

Everton a réussi à obtenir la signature de James quand ils l'ont enrôlé avec un contrat de deux saisons (plus une autre en option) le 7 septembre dernier. Pour cela, les Toffees ont dû payer 25 millions d'euros au Real Madrid. Le joueur de 29 ans avait également été lié à un certain nombre d'autres prétendants de haut niveau, y compris l'Atletico, le rival des Blancos, mais a finalement décidé que Goodison Park était le meilleur endroit pour lui pour ouvrir le prochain chapitre de sa carrière.

La majeure partie de sa dernière campagne à Madrid a été passée sur le banc après son retour d'un prêt de deux ans au Bayern Munich, et il n'a pas caché son désir de passer à la recherche d'un temps de jeu régulier. Carlo Ancelotti, l'homme qui a initialement attiré James au Bernabeu de Monaco en 2014, a joué un rôle clé pour convaincre le milieu de terrain de rejoindre les Toffees, mais l'un des membres de la famille les plus proches de l'ancienne star madrilène a déclaré qu'il avait raté le transfert qu'il souhaitait le plus.

"A l'Atlético, James se serait senti commez chez lui"

Le beau-père de l'international colombien, Juan Carlos Restrepo, a déclaré à 'Cadena SER' : "James aurait aimé signer pour l'Atletico Madrid. C'est une source de fierté qu'un club comme l'Atleti se soit intéressé à lui. De plus, il y a les fans et il se serait senti chez lui avec eux."

Restrepo a ensuite révélé que James était déjà plus heureux dans son nouvel environnement qu'il ne l'était au cours de ses derniers mois à Madrid, tout en critiquant Zinedine Zidane pour ne pas avoir utilisé correctement les talents du Sud-Américain. Lorsqu'on lui a demandé si son beau-fils ressent de la tristesse après avoir quitté le Bernabeu, il a répondu: "Il est maintenant à l'aise et calme sur le terrain. Ce sont des expériences passées, maintenant nous sommes satisfaits. Si vous voyez les minutes qu'il a passées sur le terrain, Zidane n'a suffisamment pas considéré James. James se sent très libéré après avoir signé pour Everton."