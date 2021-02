Jamie Carragher se montre critique au sujet de Diogo Jota

Jamie Carragher, un ancien joueur de Liverpool, désormais commentateur de 'Sky Sports', estime que les Reds doivent signer un buteur ce qui pourrait affecter le rôle de Diogo Jota dans l'équipe.

Carragher explique que l'équipe a besoin d'un joueur avec des caractéristiques de finisseur pour soulager la charge de travail à laquelle Sadio Mané et Mohamed Salah sont soumis. "Certainement, Liverpool a besoin d'un buteur. Je ne sais pas pour quelle position, que ce soit en avant ou en milieu de terrain, mais pour le moment l'équipe dépend beaucoup de Salah et Mané, il semble qu'il n'y ait personne d'autre pour marquer", a estimé le ancien footballeur. "Jota n'est pas là [se remettant d'une blessure], mais je ne suis pas sûr qu'il soit un premier choix pour une équipe comme Liverpool", a-t-il ajouté. "Je pense que nous devons ajouter des buts à l'équipe, cela pourrait même être avec un milieu de terrain, car il semble que Wijnaldum continuera ailleurs et cela pourrait être l'occasion de faire quelque chose de différent au milieu de terrain. Mais en regardant Firmino et les attaquants de Liverpool, il n'y a pas de buteur. Jota n'est pas un buteur, comme Mané et Salah ".