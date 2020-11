Jan Oblak de retour au sommet de son art en Liga

L'Atlético Madrid vit un moment de forme excellente en championnat. Les Colchoneros ont d'excellents chiffres et ont surtout retrouvé une animation offensive qui promet de bons moments en Liga.

Mais ce n'est pas tout. Car en plus de marquer des buts, l'Atlético Madrid n'en a presque pas encaissé pour le moment. Après une saison dans l'ombre de Thibaut Courtois, Jan Oblak a retrouvé son meilleur niveau.

Le gardien de but slovène a encaissé deux buts en sept rencontres seulement, ce qui fait actuellement de lui le candidat idéal pour mettre la main sur le prix Zamora cette saison, un prix remis au gardien qui aura encaissé le moins de buts en championnat espagnol.

Un prix que le portier de l'Atlético Madrid a déjà remporté à quatre reprises. Avec un cinquième, il égalerait le record de Antoni Ramallets et Víctor Valdés, et écrira un peu plus son histoire au sein du football espagnol.