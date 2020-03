Januzaj ne veut pas quitter la Real Sociedad

La Real Sociedad s'est imposé 1-0 contre le Real Valladolid, le seul buteur de l'équipe basque fut le Belge Adnan Jnauzaj.

"On savait que ça allait être un match compliqué, c'est une équipe qui défend beaucoup, mais on a réussi à marquer ce but, et on part avec les trois points", a déclaré le Diable Rouge à 'Movistar LaLiga'.

"C'est une victoire très importante surtout qu'on a un match très spécial mercredi prochain. Pour nous, ce sera le match le plus important de la saison, et on veut gagner."

"Je suis très heureux ici, je n'ai jamais voulu partir, je me sens très bien depuis que je suis ici. L'équipe m'a aidé et je suis heureux, mais dans le football on ne sait jamais", a-t-il conclu.