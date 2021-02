Januzaj se réjouit de retourner à Old Trafford

La Real Sociedad a beaucoup souffert lors du match aller d'Europa League contre Manchester United, les Red Devils ayant remporté le match aller 0-4.

Mais l'équipe txuri-urdin va tenter de créer la surprise, car elle joue au "Théâtre des rêves", qui était la maison d'Adnan Januzaj dans la première étape de sa carrière professionnelle : "Tout le monde sait combien j'aime ce club, ce sera génial de retourner à Old Trafford".

"J'ai grandi avec Paul Pogba, nous étions en classe ensemble. Cela m'a donné un peu plus de confiance pour m'intégrer dans la mentalité anglaise", a ajouté le Belge dans une interview sur les chaînes officielles du club.

Il a également parlé de l'affection des fans de United : "Je reçois encore aujourd'hui beaucoup de messages de fans me demandant de revenir."

En outre, Januzaj a évoqué la possibilité de jouer aux côtés de joueurs comme David Silva : "Je me sens mieux, plus confiant et plus calme lorsque Silva est sur le terrain. Je sais que si deux ou trois joueurs viennent sur moi, Silva sera libre.