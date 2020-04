Jaume Carreter, nommé au Conseil d'Administration du Barça

Le Conseil d'administration du FC Barcelone s'est réuni en ligne ce mardi en session ordinaire et a procédé à la nomination d'un nouveau membre du Conseil d'Administration.

"Sur proposition du président Josep Maria Bartomeu, le conseil d'administration a approuvé l'incorporation de Jaume Carreter Felip en tant que nouveau membre du conseil, assumant la responsabilité des sports amateurs du club. Né en 1960, il est membre du FC Barcelone depuis 2009, avec le numéro 104.361."

"Économiste et entrepreneur, il gère une plateforme spécialisée dans le domaine des ressources humaines et de la finance avec différents bureaux dans la région de Vallès. Depuis septembre 2015, il fait partie de la commission sociale du club, en tant que responsable et coordinateur des sports non professionnels", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Puis il a été ajouté : "D'autre part, le conseil d'administration a nommé le Dr Joan Bladé, responsable de la coordination de toutes les actions et mesures qui doivent être prises pour lutter contre les effets qui se sont produits au sein du club à la suite de la crise de le Covid-19."

Sa venue fait suite aux démissions d'Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia, dans le cadre du scandale du "Barçagate".