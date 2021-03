Jaume Roures se justifie pour les élections du Barça

Jaume Roures continue de faire parler de lui. En début de semaine, la presse catalane rapportait que le patron de Mediapro avait versé 30 millions d'euros de sa poche pour aider Joan Laporta à valider son intronisation en tant que président du Barça.

Une information qui avait fait sourire en France, puisque les Français n'ont pas oublié le carnage du personnage concernant les droits télévisés de la Ligue 1 en début de saison.

Cependant, face à la nouvelle polémique, Roures a publié un communiqué pour expliquer qu'il n'avait pas lui-même versé 30 millions d'euros à Joan Laporta pour valider son aval.

"Je n'ai fourni aucune approbation personnelle, ni payé personne, aucun montant. Une société avec laquelle j'ai des liens personnels, Orpheus Media, SL, et qui est complètement distincte de Mediapro, a garanti une facilité de crédit Banco de Sabadell SA établie avec les membres du conseil d'administration de FCB. Cette garantie n'est valable que quelques mois. Ce n'est donc ni un prêt, ni un don d'aucune sorte", a expliqué le patron de Mediapro.

"Orpheus Media, SL n'a ni sollicité ni demandé aucune considération de la part des membres du conseil d'administration de FCB, autre que le remboursement des frais associés à la garantie à la fin de sa période de validité. En tant que tel, il ne s'agit pas d'une transaction commerciale ou de prise de contrôle du club, ni d'implication dans le conseil. Cette collaboration a été faite pour compléter le montant de la garantie exigée par la LFP et dans le seul but d'éviter la répétition des élections au FCB, une éventualité qui aurait été particulièrement dommageable pour le FCB et in fine, pour les membres du club dans son ensemble, car il aurait plongé le club dans une crise dont les proportions sont difficiles à mesurer", précise le communiqué. Fin de la polémique ?