Javier Pastore se rapproche de la MLS

L'aventure de Javier Pastore en Europe semble toucher à sa fin. Le joueur a failli rejoindre le championnat chinois lors du dernier mercato, mais le coronavirus a tout chamboulé, et Pastore a renoncé à rejoindre la Chine.

Et selon les dernières rumeurs, l'Argentin serait tout proche de rejoindre la MLS. D'après 'Foot Mercato', El Falco est séduit par une offre du champion en titre ; Seattle Sounders.

Il était annoncé dans le viseur de l'Inter Milan, l'équipe de Beckham, mais les dernières rumeurs affirment que des négociations entre l'AS Roma et l'équipe des États-Unis sont très avancées, et son transfert pourrait être bientôt bouclé.

Le joueur de 30 ans pourrait ainsi découvrir un autre championnat.