"Je ne suis pas de ceux qui rejettent la mer** sur les joueurs"

Dans son édition du mois d'avril, 'Vanity Fair' a dévoilé des parties de l'oeuvre 'Zidane' écrite par Hermel, journaliste français et ami proche dui technicien du Real Madrid, ancien joueur des Madrilènes, de la Juventus, reconnu à échelle européenne et mondiale avec la France.

"J'ai une certaine expérience dans un stade de football. Je ne suis pas au-dessus des joueurs, je veux juste qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire", a-t-il confié.

L'entraîneur du Real Madrid a ensuite expliqué comment il se comportait avec la presse et qu'il était difficile de s'appuyer sur les erreurs individuelles. "Je crois en mes joueurs et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Je ne suis pas non plus de ceux qui rejettent la merd** sur les joueurs lorsqu'ils ne sont pas bien ou que c'est la faute d'un tel ou un tel. Nous sommes tous dans la même barque".

"Ce n'est pas parce qu'ils ont accumulé trois ou quatre mauvais résultats ou parce qu'ils ont vécu trois ou quatre situations difficiles que je vais retourner ma veste. J'assume ce dont je suis et je défends les miens bec et ongles", a ajouté ZZ.