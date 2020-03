"Je crois que je m'entraine plus que si je le faisais avec le Barça..."

Ivan Rakitic préfère regarder les choses du bon côté et a raconté son quotidien, alors qu'il est lui aussi confiné chez lui à Barcelone. "Je crois que je fais beaucoup plus que ce que je ferais au centre d'entraînement avec mes coéquipiers. J'ai la chance d'avoir une salle de sport chez moi et ma femme est accroc au sport. Nous y allons tous les jours, le matin et souvent l'après-midi" a affirmé le Croate durant un chat vidéo avec les médias du club catalan.

Rakitic a expliqué que le FC Barcelone a divisé l'effectif en plusieurs groupes de joueurs et que chaque groupe s'est vu assigné un préparateur physique qui supervise le travail des joueurs. "Moi je suis en contact permanent avec Antonio Gomez, qui m'envoie tous les joueurs ce que je dois faire".

Sur le confinement, le joueur blaugrana dit le vivre plus ou moins bien, puisque cela n'a pas été une surprise pour lui. "Depuis que nous sommes allés jouer à Naples, je me suis préparé à cela. J'ai dit au docteur que la situation allait empirer".

Mais Rakitic veut voir le bon côté de la pandémie. "Avec Raquel, on se dit que c'est super de pouvoir partager davantage de moments ensemble et avec nos deux filles on essaye de prendre tout ça avec le sourire".

Le Croate a demandé aux supporters du Barça et autres de prendre le confinement "très au sérieux" et a affirmé qu'il ne sort même pas dans la rue pour promener ses deux chiens. "Les cinquante mètres que j'ai fait dehors, c'était pour jeter la poubelle", a souligné Rakitic.

Ce dimanche a été particulièrement dur pour l'international croate, après le tremblement de terre qui a secoué Zagreb et qui a interrompu le confinement de ses compatriotes.

"Beaucoup d'amis ont commencé à m'appeler pour m'expliquer ce qui s'était passé. C'a a été un des tremblements de terre les plus puissants de ces dernières années et alors que beaucoup de gens doivent rester chez eux, même si la situation en Croatie n'est pas aussi grave qu'en Espagne", a expliqué le joueur du Barça.