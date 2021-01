"Je crois que je suis un des joueurs les plus détestés du football"

Le comportement de Jordi Alba sur les terrains de football en a agacé plus d'un depuis de nombreuses années, mais cela n'empêche pas le fait que l'international espagnol est l'un des meilleurs du monde à son poste.

"Si les gens me connaissaient uniquement par le football, ils diraient que je suis l'un des joueurs les plus détestés du football. Je le sais. C'est ma manière de jouer et c'est ce qui fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Les gens me connaissent et ils savent que je suis une personne très humble", a confié Jordi Alba pour 'Movistar'.

Le défenseur latéral assure qu'il n'est pas la même personne en dehors des terrains : "Le Jordi joueur n'a rien à voir avec le Jordi humain. Sur le terrain, je suis énervant et je comprends la haine que les gens qui ne me connaissent pas ont envers moi."

Jordi Alba a notamment évoqué les différences entre le Barça actuel et celui qui enchaînait les titres il y a quelques années : "Ce que nous avons fait lors des années antérieures, ce n'était pas la norme. Le Barça a acheté des joueurs jeunes qui s'ajoutent aux joueurs qui étaient déjà là. On a un peu de mal mais nous nous améliorons et nous nous battons pour le titre. Les sensations sont meilleures à chaque fois, même si l'Atlético Madrid est vraiment en forme."