"Je crois que Neymar et Mbappé vont rester au PSG"

Le Paris Saint-Germain travaille sur les prolongations de ses deux superstars Kylian Mbappé et Neymar Junior. Et si l'avenir du Français à Paris est incertain, la prolongation de Neymar semble être sur la bonne voie.

Dimanche soir, le Brésilien a même réitéré son envie de rester à Paris sur 'TF1' : "Je veux rester au PSG. J'espère que Kylian restera aussi."

"Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous. C’est un sentiment. Mais c’est aussi ce que je vois : Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent", a confié l'entraîneur argentin du PSG pour 'RMC'.

Alors que Kylian Mbappé s'est dit être en pleine réflexion sur son avenir, Mauricio Pochettino préfère ne pas commenter les déclarations de son joueur : "Je ne suis pas là pour commenter les phrases de Kylian, mais ça a été très positif [qu'il parle]. Je suppose que pour tous les fans du PSG, c’était une bonne chose de sa part."