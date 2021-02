Le FC Barcelone disputera enfin son dernier match en retard ce mercredi. Contre Elche au Camp Nou, le Barça aura une nouvelle opportunité de resserrer l'écart avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid.

En conférence de presse, Ronald Koeman a évoqué l'importance de cette rencontre ainsi que les chances de son équipe dans la course au titre de champion d'Espagne.

"C'est un rival qui est en confiance après sa victoire contre Eibar et qui lutte pour le maintien. Ce sera un match compliqué. Je ne sais pas si Elche jouera aussi bas que Cadix mais ils feront leur match. Il faudra défendre bien et ne pas commettre d'erreurs dans les moments importants", a analysé Ronald Koeman face aux journalistes.

"Je crois que nous pouvons toujours lutter pour le titre. On voit que toute équipe peut perdre des points. Cela dépendra de nos deux prochains matchs parce qu'ils sont très importants dans la lutte pour le titre. Et nous devrons aussi remonter le score en Coupe du Roi. Nous pouvons faire les choses bien dans les deux compétitions. Cette semaine nous avons trois matchs importants", a déclaré l'entraîneur néerlandais.

"Dans notre monde, nous savons que tout peut changer en deux jours. Les sensations peuvent changer, les opinions de la presse... Il faut accepter et aller de l'avant. Les résultats contre Paris et Séville nous ont fait du mal. Les joueurs expérimentés et les capitaines doivent créer une ambiance pour que nous nous battions pour tous les titres", a ajouté Ronald Koeman sur l'ambiance au sein de son vestiaire.

Enfin, il est revenu sur le rôle des leaders de son équipe : "Je pense qu'il y a des leaders et des capitaines. En défense avec Piqué, Sergi Roberto, Alba, qui est un joueur expérimenté; Busquets au milieu de terrain, et Leo en attaque, l'équipe a assez de personnalité. Ce sont eux qui doivent montrer la marche à suivre. Ce sont des personnes de qualité, avec de la personnalité. Ils ont gagné beaucoup de choses et c'est important de montrer le chemin aux jeunes."