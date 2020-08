Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, le joueur de 23 ans avait été prêté à Arsenal lors du dernier mercato estival. Engagé jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Dani Ceballos ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Dans un entretien accordé 'El Pais', l'international espagnol explique qu'il devrait attendre la fin de saison afin de s'entretenir avec la direction du Real.

"Mon plan pour la prochaine saison ? C'est compliqué parce qu'Arsenal doit jouer un titre (FA Cup) et le Real Madrid est encore en lice en la Ligue des Champions. Je dois attendre que tout soit terminé pour m'assoir autour d'une table avec Madrid. J'ai encore trois années de contrat avec eux et ils doivent me dire ce qu'ils pensent être le mieux pour moi. Evidemment, je déciderai de jouer là où cela me convient le plus et où je me sens le plus heureux."