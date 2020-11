Sur les quatre derniers matches en Liga, le FC Barcelone n'a pris que deux points sur les douze possibles. Accroché par Alavés (1-1) ce samedi, le Barça a tout de même pu compter sur Antoine Griezmann, qui retrouve peu à peu ses couleurs.

Muet depuis le début de la saison, le Français a inscrit le but de l'égalisation. À l'issue de la rencontre, il s'est exprimé devant les journalistes.

"Je sais que l’équipe a besoin de mes buts. J’ai raté des occasions importantes dans certains matches et j’ai travaillé là-dessus, car je ne suis pas un joueur qui a l'habitude de rater ces occasions que je manquais dernièrement, mais il faut rester calme et travailler. Je me sens bien, je profite, mais je dois encore travailler pour progresser, promet-il. Il faut aussi travailler le mental et j’espère pouvoir marquer plus de buts. Nous sommes fâchés et nous avons la rage parce que nous voulions les trois points après la défaite du week-end dernier. On doit encore s'améliorer. Dans tous les aspects. La saison est longue et on sera meilleur", a-t-il réagi au micro de la chaîne du club.