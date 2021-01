"Je donnerai deux doigts pour avoir la Champions et la Libertadores"

Champion du monde en 2002 avec le Brésil et vainqueur du Ballon d'Or à deux reprises, Ronaldo Nazário a deux espaces vides dans sa salle de trophées qui lui causent encore des désagréments. Malgré les nombreux titres et distinctions qu'il a remportés au cours de sa carrière, il n'a jamais réussi à remporter la Ligue des champions ou la Copa Libertadores.

Pour cette raison, il couperait volontier «deux doigts» pour remporter les deux compétitions continentales. "Je donnerai deux doigts, l'un pour Libertadores et l'autre pour la Champions. J'aurai aimé gagner l'une [Libertadores] avec Cruzeiro ou Corinthians et l'autre [Champions] avec l'Inter ou le Real Madrid", a déclaré l'ancien attaquant lors d'un événement sponsorisé pour la finale entre Palmeiras et Santos, ce samedi. Ronaldo, propriétaire du club espagnol de Valladolid, a également admis qu'il regarde avec intérêt certains joueurs des deux finalistes de Libertadores, mais garantit qu'il est hors de question de passer à un achat. Et explique la raison: "Je regarde, mais je ne peux pas acheter. Les clubs brésiliens ne parlent plus en reais, ils parlent en euros, et Valladolid ne peut pas payer. Santos est celui qui fait le mieux ce travail. Parce que ce n'est pas seulement le talent du joueur. , c'est la culture du club, le courage d'un entraîneur pour mettre les gamins sur le terrain. Les clubs brésiliens font très bien cette transition entre la formation et l'équipe première", a salué R9.