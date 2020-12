"Je ferai de mon mieux pour convaincre Messi"

Alors que le contrat de l'international argentin, Lionel Messi arrive à terme au moins de juin prochain avec le Barça, plusieurs clubs européens comme le PSG ou encore Manchester City envisagent le recrutement de l'homme aux six Ballon d'Or.

Au FC Barcelone, tout le monde se prépare pour les élections présidentielles qui se dérouleront en janvier et le candidat, Joan Laporta, ne veut pas entendre parler de Messi vers un autre club : "La vérité c'est que je ne veux même pas imaginer Messi loin du club. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir l'autorité, de la part de la présidence du Barça, de connaître la situation du club et de voir quelle proposition je peux lui faire. À partir de là, je ferai de mon mieux pour convaincre Leo. Naturellement, il faut que Leo attende de savoir qui est le nouveau président du Barça et recevoir une proposition." s'est-il confié lors d'un entretien pour 'Sport'.