"Je joue pour un pays qui ne m'accepte parfois pas à cause de ma couleur de peau"

L'international américain Weston McKennie fut l'un des premiers joueurs de football à rendre hommage à George Floyd en Europe, en portant un brassard avec l'inscription "Justice for George" lors d'un match de Schalke en mai.

Depuis, le milieu de terrain de 22 ans a rejoint la Juventus Turin. Aujourd'hui, dans une campagne pour Adidas, il s'est confié sur la lutte contre le racisme dans son pays, lui qui est né au Texas.

"Cette année, au début de la saison, des supporters faisaient des cris de singe quand on jouait. C'est bouleversant. Quand j'ai porté le brassard ["Justice for George"], je ressentais cela comme une responsabilité : premièrement en tant qu'Américain, puis en tant qu'Afro-Américain. Je ressentais le besoin de provoquer une prise de conscience de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai reçu beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de haine", explique le joueur sur son geste.

Il s'est confié sur les messages qu'il a reçus après le match : "'Tu es un joueur de football, tu ne devrais pas faire de politique'. Mais quand j'y pense, je ne vois pas du tout cela comme quelque chose de politique. Une personne a perdu la vie, je ne vais pas me taire et faire des dribbles. Je ne vais pas me taire juste parce que les gens pensent que je devrais jouer au football. Je ne veux pas seulement être reconnu comme un grand joueur de football. Je veux être reconnu comme un grand être humain, une grande personne, et c'est ce que j'essaie de faire. Créer un héritage."

"Je suis rentré à Dallas et j'avais peur de conduire la nuit uniquement parce que je ne savais pas ce qui se passerait si on m'arrêtait. Je représente un pays qui ne m'accepte possiblement pas juste à cause de ma couleur de peau", a-t-il ajouté.