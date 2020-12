Lors du match de D1 espagnole feminin entre le Viajes Interrias et le Deportivo La Corogne, un fait marquant a attiré l'attention : une joueuse a tourné le dos lors de l'hommage à Diego Maradona.

En effet, la joueuse Paula Dapena, a décidé lors du recueillement des deux équipes en la mémoire de Diego Maradona, décedé le 25 novembre, de s'assoeoir sur la pelouse et tourner le dos. La joueuse a fait polémique, a même reçu des menaces de mort. Elle s'est expliqué sur PartidazoCope.

"Je réaffirme ce que j'ai fait, a-t-elle assumé. Je le referai mille fois à l'avenir. J'ai le soutien de toutes mes partenaires. L'homme et le sportif sont les mêmes, on ne peut pas les séparer. Chacun a son opinion, ça ne me dérange pas. On a vu des images de Maradona avec des jeunes femmes dénudées, alors qu'il était marié. Je ne parle même pas de la drogue. Il se faisait du mal à lui, mais pas seulement. Il n'est pas le premier ni le dernier à tomber dans la drogue, mais il y a eu d'autres actes. Mes parents sont fiers de moi."

"Il y a quelques jours, lors de la Journée pour l'élimination de la violence sexiste, aucun hommage n'a été rendu et si aucune minute de silence n'a été observée pour les victimes, je ne suis pas disposée à le faire pour un agresseur, pédophile et violeur" a-t-elle clamée.

"J'ai reçu des menaces de tous les réseaux sociaux", a-t-elle confirmé. Avant d'ajouter : "Pour être un joueur, il faut d'abord être une personne et avoir des valeurs au-delà des capacités comme celles qu'il possédait, qui, nous le savons, étaient des qualités et des dons de football spectaculaires"