L'attaquant de Bilbao, Iñaki Williams, a lancé le match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao pour la finale de la Supercoupe d'Espagne.

Le joueur de 26 ans s'est montré direct concernant une éventuelle absence de Lionel Messi, gêné par un soucis physique : "Je m'en fiche que Messi joue ou pas. Le plus importante, c'est de ramener la coupe à Bilbao. On sait qu'il est important pour cette équipe mais on sait aussi qu'ils ont d'autres très bons joueurs. On veut gagner et on est concentré." a-t-il indiqué en conférence de presse.

Le Barça a élimié la Real Sociedad pour arrivé en finale contre l'Athletic Bilbao, les basques ont éliminé le Real Madrid pour rejoindre les catalans.