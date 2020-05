"Je m'imagine très bien rester à Schalke"

Après un prêt qui a déjà convaincu en Allemagne, l'avenir de Jean-Clair Todibo est de plus en plus incertain, et personne ne sait si le joueur sera acheté par Schalke, ou s'il retournera à Barcelone cet été.

Pour acheter Todibo, Schalke devra débourser 25 millions d'euros et le club allemand pourrait ne pas avoir les moyens de dépenser une telle somme.

Sans oublier que le Barça pourrait vouloir le récupérer pour le vendre à un autre club ou l'inclure dans un transfert. Todibo semble heureux en Allemagne. Le défenseur français de 20 ans s'est confié pour 'Bild' et a assuré être heureux en Allemagne à Schalke.

"Il y a beaucoup de bonnes choses ici ! Le stade, les fans incroyablement passionnés, l'entraîneur qui me donne beaucoup de confiance. Je me suis installé rapidement. Je veux d'abord terminer la saison et obtenir une bonne place. Quant à l'avenir, oui je peux très bien imaginer rester à Schalke", a confié le défenseur central.

En attendant, Todibo se prépare à reprendre le championnat et à affronter le Borussia Dortmund ce samedi : "Le derby est l'un des plus importants d'Europe ! Nous ferons tout notre possible pour donner aux fans une victoire. Haaland est un grand joueur, il a beaucoup de qualités. Mais nous ne devons pas simplement faire attention à lui."