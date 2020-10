"Je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre l'OL"

Après 22 ans à la tête d'Arsenal, Arsène Wenger reste toujours la légende du club. Dans une interview pour 'L'Équipe' il est revenu sur sa fin de parcours chez les Gunners.

"Je n'étais pas prêt. Cela me semblait trop tôt pour replonger. Et en mêm temps, j'avais 70 ans, je me demandais des fois si je n'allais pas faire le combat de trop. D'ailleurs, on me le faisait sentir, parfois"

L'ancien coach alsacien a également évoqué son intérêt pour l'OL en 2019 : "Je me demande encore si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre l'OL, en mai 2019, lorsqu'on me l'a proposé. Je ne voulais pas partir de cette façon d'Arsenal, je voulais remporter quelque chose de grand. Finalement ça ne s'est pas fait. Ni signé à Lyon, ni le grand titre avec Arsenal. C'est le football."