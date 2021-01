"Je me sens bien en ce moment", assure De Jong

Alors que le FC Barcelone défie la Real Sociedad en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne ce mercredi soir, Frenkie de Jong s'est présenté mardi en conférence de presse.

Depuis son arrivée au Camp Nou, De Jong jouait dans un rôle reculé, bien loin derrière les attaquants. Mais lors des derniers matchs, Ronald Koeman a choisi de le faire avancer un peu plus pour aider à booster l'équipe en attaque.

"Je me sens bien en ce moment. Lors des derniers matchs, j'ai joué dans une position différente et l'entraîneur me demande d'être un peu plus en attaque. Je me sens très à l'aise", a-t-il déclaré, avant d'évoquer le match face à la Real Sociedad : "Je ne sais pas si nous sommes favoris. Cependant, lorsque vous jouez pour Barcelone, vous êtes en lice pour n'importe quel titre. Nous voulons gagner ce tournoi, mais d'abord nous devons battre la Real Sociedad demain."