"Je me sens important pour l'équipe"

Arturo Vidal qui, a longtemps été annoncé sur le départ, pourrait finalement aller jusqu'au bout de son contrat. Après la victoire du FC Barcelone face à Naples, le Chilien s'est exprimé sur son avenir.

"Il me reste une année de contrat et avec tout ce qui s'est passé, en ce moment je me sens important, j'aime beaucoup l'équipe, j'ai de très bons amis et j'espère aller au bout de mon contrat", a-t-il confié à 'Mundo Deportivo'.

Le milieu de terrain a un contrat avec la formation blaugrana jusqu'en juin 2021. Pour rappel, la presse catalane avait récemment annoncé que les dirigeants barcelonais avaient placé Vidal sur la liste des transferts de ce mercato estival.