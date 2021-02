"Je me suis fâché deux fois avec Solskjaer"

"Je pense que tout le monde sait qu'il donne beaucoup de confiance aux joueurs. Les conversations que nous avons eues, quand je suis venu ici, ont été très importantes pour moi, car il m'a toujours dit qu'il devait s'exprimer", a commencé par dire Bruno Fernandes.

"Au début, il disait souvent que je devais m'exprimer, être moi-même et faire les mêmes choses que j'ai toujours fait", a-t-il poursuivi. Bruno Fernandes a continué à expliquer sa relation avec l'entraîneur des Red Devils: "Avec le temps, il a commencé à exiger de plus en plus de moi et je pense qu'il est important que je le rende également. C'est un signe que nous avons des choses à améliorer" avant de poursuivre : "Il a ses moments, comme tout le monde. Je pense qu'il était vraiment en colère contre moi deux fois. Ce n'est pas grand-chose, puisque j'ai joué 54 matchs. Pendant ces matchs, il a été en colère contre moi deux fois"a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : "Mais c'est important. Parfois, il doit être calme, mais d'autres fois il doit crier et crier après les joueurs ", a-t-il déclaré. "Cela a à voir avec la façon dont vous tirez le meilleur parti des joueurs. Cela fonctionne bien pour moi qu'il se fâche parfois. Je ne veux pas être l'un de ces joueurs dont personne ne leur demande rien.", a-t-il expliqué.