"Je me suis mis Simeone dans ma poche"

Atterrir au Metropolitano n'est jamais facile. Ceux qui sont là depuis le plus longtemps sont plus susceptibles d'être plus souvent titulaires en raison de leur expérience et de leur adaptation.

Felipe a dit que ça n'a pas été facile de s'adapter au jeu de l'Atletico : "Je n'ai pas commencé étant titulaire, mais j'ai continué à travailler. Je me suis toujours tu et j'ai fait ce que Simeone m'a demandé de faire", a-t-il déclaré à 'Goal'.

Puis est venue l'opportunité qu'il attendait. "Quand c'était mon tour de jouer, j'ai fait de mon mieux. Dès lors, j'ai gagné la confiance du Cholo et il a commencé à me voir différemment", a-t-il expliqué.

"Ma façon de travailler a été déterminante. Je me suis toujours tue. Même avec 30 ans et que j'étais sur le banc... Je me suis tue et j'ai travaillé dur."

Enfin, il a évoqué la situation actuelle : "C'est compliqué, c'est un changement très radical... Tout s'est passé juste après avoir joué à Anfield contre Liverpool. Cette pandémie est terrible et elle nous a tous surpris. Je ne pense qu'à aider les autres."