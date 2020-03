"Je me suis réveillé en sueur avec 37 de fièvre"

Ce samedi, le Serbe Dusan Vlahovic est devenu l'un des 15 joueurs infectés par le coronavirus, quelques heures plus tard, le joueur a tenu à laisser un message sur son compte instagram, en informant ses fans de son état, et de comment il s'en est rendu compte qu'il avait contracté le virus.

Le joueur de la Fiorentina a laissé un témoignage sur son Instagram, il veut que d'autres personnes comprennent mieux la situation qu'on vit actuellement, et comment ce virus il évolue.

"J’étais chez moi, je dormais, et je me suis réveillé en sueur avec de la fièvre, et quand j’ai pris ma température, le thermomètre indiquait 37 degrès. J’ai pris une aspirine, et appelé un médecin. Le soir, la fièvre est montée jusqu’à 39 degrès, et c’est comme ça que je l’ai découvert. Dans tous les cas, maintenant je vais bien. Que faire maintenant? Rien, je dois juste me reposer deux semaines et ensuite tout sera fini. Je dois rester loin des autres, et basta", a-t-il dit dans une vidéo publiée sur son compte.