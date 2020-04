"Je me vois jouer au Real Madrid"

Andriy Lunin, la jeune perle prêtée par le Real Madrid à Oviedo a un rêve en tête : revenir dans les rangs du club de la capitale espagnole. La concurrence avec Thibaut Courtois dans les cages du Bernabéu ne semble pas lui faire peur.

"Bien sûr que j'aimerais revenir à Madrid et me battre au Real Madrid pour le poste de gardien de but numéro un. Mais nous verrons cela plus tard, quand cette situation (la quarantaine, ndlr) sera terminée", a-t-il confié lors d'une interview pour la revue 'Madridista Real'.

"Thibaut affiche un bon niveau. C'est évident. Sans ces qualités-là tu ne peux pas jouer au Real Madrid. Beaucoup de choses me plaisent chez lui", a-t-il confié à propos du portier belge.

Le gardien de but a conclu l'entretien avec une déclaration qui représente la philosophie madrilène. "Ce sont les meilleurs. Même quand ils perdent. Tout le monde perd, mais eux sont meilleurs."