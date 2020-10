"Je n'ai aucun doute sur le niveau actuel de Messi"

Pour le retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone ouvre ses portes à Ferencvaros, premier adversaire de cette phase de groupe.

Pour l'occasion, Ronald Koeman est revenu en conférence de presse sur les échéances à venir.

"C'est une semaine importante, mais tout autant que les autres. On veut bien démarrer, et il n'y a pas de matchs faciles en coupe d'Europe."

"On est toujours sous pression. On a beaucoup de jeunes joueurs, qui vivent des moments compliqués, mais nous sommes optimistes pour ce match.

Il est aussi revenu sur le match contre Getafe et la performance de Dembélé : "Il perd des ballons parce qu'il tente beaucoup de choses. Il travaille beaucoup pour pouvoir avoir plus de temps de jeu."

A propos de Messi : "Il est bien, heureux, concentré, et il veut jouer. Il veut être le capitaine de cette équipe. Je n'ai aucun doute sur son niveau actuel." Même avis sur l'attaque barcelonaise dans son ensemble : "On a beaucoup de qualité devant, on a marqué 8 buts, je ne sais pas si un club a fait mieux."

Pour autant il fait confiance à Ansu Fati et Pedri : "C'est possible qu'ils jouent, je choisis mes joueurs en fonction de leur niveau, pas de leur âge. Je suis très satisfait d'eux et de leur investissement."

Il n'a pas souhaité revenir sur l'humiliation de la saison dernière en LDC : "Je n'étais pas là, donc je ne compte pas en parler. Si cela ce reproduit cette année, là on pourra en parler."