"Je n'ai jamais parlé à Zidane, mon français n'est pas très bon"

Le sélectionneur des Pays de Galles , Ryan Giggs, a défendu son joueur, Gareth Bale, des critiques en provenance de Madrid.

"J'ai toujours dit que Bale pouvait me parler et je serai heureux de l'aider. Il a de l'expérience et il sait prendre soin de lui. Je serai toujours là en cas de besoin." a-t-il déclaré en conférence de presse.

Questionné sur le fait si le coach avait déjà parlé à Zidane, Giggs a répondu avec ironie : "Je n'ai jamais parlé parlé à Zidane concernant Bale, mon français n'est pas très bon, ni mon espagnol. Voilà ma réponse."