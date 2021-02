"Je n'ai jamais pensé à quitter Chelsea"

Le gardien le plus cher de l'histoire, Kepa Arrizabalaga (82 millions d'euros), a démenti avoir pensé à partir lorsque l'ancien entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, avait cessé de le faire jouer.

"Je n'ai jamais pensé quitter Chelsea. La première saison a été très bonne, où nous avons remporté la Ligue Europa, garanti la qualification pour la Ligue des champions. La deuxième année, nous avons changé d'entraîneur. Je n'ai eu aucun problème avec Lampard, mais je n'ai pas donné ma meilleure version. C'est vrai et je n'ai pas joué comme je le voulais" a admis le gardien de but. À propos de la situation actuelle à Chelsea : "Je veux revenir dans le onze et jouer régulièrement. Je veux être ici et je me sens mieux face à l'avenir. J'ai joué dernièrement, mais je ne peux pas être trop excité. Je n'ai pas de garantie. J'espère jouer un peu plus à l'avenir."