"Je n'ai jamais vu Messi tirer un coup franc à l'entraînement"

Lionel Messi, c'est le talent à l'état pur. Et ce n'est pas Nelson Semedo qui nous dira le contraire.

Référence mondiale en terme de coup franc, l'Argentin ne les travaille pas à l'entraînement d'après le Portugais, qui s'est d'ailleurs montré très élogieux au moment d'évoquer son ancien coéquipier.

"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point il est bon, souligne le latéral droit de 27 ans à 'Télégraph'. Vous savez ce qui le rend encore plus exceptionnel ? Je ne l'ai jamais vu tirer un coup franc à l'entraînement pendant tout le temps où j'étais là-bas. Je vous jure qu'il n'en a jamais tiré ! On s'entraînait toujours à frapper de loin mais il n'a jamais tiré un coup franc. Pour lui, c'était juste naturel, a décrit Nelson Semedo. On dit que l'entraînement perfectionne, mais avec lui il n'y avait pas d'entraînement et c'était encore parfait."

Aujourd'hui chez les Wolves, Nelson Semedo a évolué aux côtés de La Pulga pendant trois saisons (2017-2020).