"Je n'ai jamais vu un joueur aussi intelligent que Zlatan"

L'AC Milan a créé la surprise et se trouve seul en tête du classement de la Serie A depuis plusieurs semaines désormais. Menée par un grand Zlatan Ibrahimovic, l'équipe de Stefano Pioli compte bien se battre jusqu'à la fin.

Dans un entretien pour le 'Corriere della Sera', l'entraîneur italien est revenu sur sa relation avec l'attaquant suédois et sur l'impact de Zlatan dans le vestiaire des Milanais.

"Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique. Ce sont des moments comme ça, il reviendra et jouera plus qu'avant. Mais sa présence est déjà fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéquipiers", raconte l'entraîneur du Milan AC.

Pioli a expliqué sa relation avec le joueur suédois : "Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe."

L'entraîneur a raconté comment Zlatan Ibrahimovic s'était imposé dans le vestiaire : "Une fois, il est venu dans mon bureau et a dit : 'Coach, je parle aujourd'hui.' Je suis resté là et j'ai écouté. Le lendemain, j'ai parlé. C'est ainsi que cela fonctionne. Il faut comprendre les situations, les gens et les moments."