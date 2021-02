"Je n'ai pas dÃ©stabilisÃ© Pogba"

L'agent de Paul Pogba avait déclaré en décembre que le temps du milieu de terrain français à Manchester United touchait à sa fin.

Mino Raiola est maintenant venu pour s'assurer qu'il a seulement dit ce qu'il pensait. "J'ai exprimer mon opinion. Je ne voulais pas causer de problèmes. Je ne pense pas avoir déstabilisé qui que ce soit, car ils avaient une séquence de jeu fantastique et étaient même premiers pendant un certain temps. Pensez-vous que les grands joueurs comme Pogba ou Solskjaer, qui ont déjà tout gagné dans la vie, sont déstabilisés par ce que dit Mino Raiola? Je n'en parle plus. Cela rend ma vie plus ennuyeuse, mais c'est ce qu'elle est", a déclaré l'agent, dans une interview à la 'BBC'.