"Je n'ai pas eu les opportunitÃ©s que je mÃ©ritais"

Après plusieurs années difficiles au Paris Saint-Germain et des multiples prêts, Jesé est de retour à Las Palmas, où il avait déjà été prêté par le club parisien en 2017.

Le joueur a signé un contrat de 6 mois avec le club de seconde division espagnole, et évoqué ses ambitions pour ce retour tant attendu sur les terrains de football.

"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais dès demain. Mais je ne peux pas aider l'équipe pour l'instant, j'ai besoin de me préparer correctement. J'ai besoin d'une petite présaison pour me renforcer", a confié l'attaquant espagnol.

"J'ai toujours voulu profiter du football, mais le passé c'est le passé. Je n'ai pas eu les opportunités que je méritais et c'est tout. Je ne regrette rien, j'ai joué dans les meilleurs clubs avec les meilleurs joueurs. Je suis heureux que rien ne m'ait été offert pour en arriver là", a déclaré Jesé lors de sa conférence de presse.

Le joueur a reconnu avoir reçu plusieurs offres après la résiliation de son contrat avec le PSG : "J'ai eu plusieurs offres à l'étranger, mais je pense que l'argent n'est pas le plus important, je veux me sentir à nouveau comme un joueur de football. Je pense que c'est l'endroit idéal pour moi. Chez moi, avec ma famille, dans ma maison. Le football me donne une nouvelle chance."