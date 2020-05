Courtois a reconnu aux médias officiels de l'UEFA qu'il avait "très envie de retourner à l'entraînement" alors qu'ils étaient tous confinés.

"La première semaine a été étrange parce que nous avons dû nous entraîner individuellement, mais ces semaines en petits groupes nous permettent de faire plus de choses", a-t-il admis.

"De plus, je n'ai pas perdu le toucher de balle. Lors du premier entraînement, après deux mois, je me suis rendu compte que je n'avais rien perdu. C'est pour cela que je me sens prêt pour ce qui arrive", a affirmé le Belge, qui a expliqué que les joueurs réalisent "des entraînements plus ou moins normaux et petit à petit" ils retrouvent la forme physique "pour commencer les onze derniers matches de la meilleure façon possible".

"En s'entraînant en groupes, nous avons pu recevoir des tirs au but et les joueurs peuvent travailler la possession. Par exemple, les entraînements de gardiens ont été les mêmes que durant toute ma carrière. Nous avons envie de nous affronter à l'entraînements, des matches 11 contre 11, de rire ensemble".

"Peu à peu, quand on pourra changer de phase, nous le ferons et pour le moment nous nous entraînons avec le protocole", a conclu Courtois.