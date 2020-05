"Je n'ai pas vu Goretzka, mais quelqu'un allait forcément arriver"

L'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller, a déclaré qu'il aimerait qu'il y ait du public dans les stades, mais que son travail est de jouer au football, après la victoire 5-2 des Bavarois.

"Bien sûr que j'aimerais qu'il y ait du public, mais mon travail est de jouer au football. Notre devoir est de montrer que nous pouvons avoir un bon rendement dans les conditions actuelles", a déclaré Müller à 'Sky'

Müller a marqué le second but de la partie, mais avait auparavant offert un but à Goretzka.

"En vrai, je n'ai pas vu Leon, mais j'ai vu l'espace vide et j'ai centré dans cette direction. Quelqu'un allait bien apparaître et si cela n'avait pas été le cas je me serais mis en colère", a commenté le Bavarois avec humour.