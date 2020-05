La qualité technique de Matthijs de Ligt au moment de renvoyer le ballon vers l'avant a une explication. Le défenseur central a confié qu'il n'avait pas fait ses débuts à ce poste.

"Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais un milieu de terrain offensif. J'ai beaucoup joué au centre du terrain, j'ai marqué des buts, j'ai donné des passes décisives et, tout d'un coup, ils m'ont dit que ce serait mieux pour ma carrière de passer d'une position derrière, à une place centrale", explique le joueur dans des propos relayés par 'Mundo Deportivo'.

Le joueur a ainsi reconnu que le poste de défenseur central n'était pas son poste préféré : "Je n'aime pas être défenseur mais il faut savoir faire un peu en arrière et savoir où tu peux t'améliorer. Les qualités mentales sont essentielles en défense."

"La capacité technique est aujourd'hui bien plus importante dans ma position. Depuis l'apparition du Barça et du tiki-taka, toutes les équipes veulent jouer depuis la défense et ils ont besoin de défenseurs bons avec le ballon dans les pieds", a ajouté De Ligt.