"Je n'aimerais pas gagner le championnat de cette maniÃ¨re"

"Je n'aimerais pas gagner le championnat de cette manière. Nous aimerions que le classement reste ainsi, mais tout le monde aimerait terminer la saison et être sacré champion en jouant tous les matches, tout comme en Ligue des champions", a affirné Setién lors d'un entretien vidéo pour la chaîne officielle du club.

L'entraîneur blaugrana du FC Barcelone s'est montré impatient que tout "revienne à la normale" le plus vite possible, mais que les garanties sanitaires et de sécurité sont importantes afin de ne pas augmenter le nombre personnes positives au Covid-19 et repartir sur une deuxième vague.

Quique Setién est impatient de reprendre l’activité à la Ciutat Esportiva : "Il nous tarde de pouvoir travailler après cette pandémie qui nous a affecté à tous."

Après deux mois de confinement, les Blaugrana devront s'adapter au mieux durant les prochaines semaines : "À la reprise, nous nous focaliserons sur des aspects que nous n’avons pas pu travailler à la maison. S’entraîner à distance était nouveau pour tout le monde mais les préparateurs physiques ont communiqué avec les joueurs au quotidien."

"Il reste à savoir quand le contact entre joueurs à l’entraînement sera possible. Il y a beaucoup d’incertitude quant au retour à la compétition mais les doutes se dissiperont avec le temps", a-t-il affirmé.

En lice en Liga (leaders avec 2 points d'avance sur le Real Madrid), et en 8èmes de finale de la Ligue des Champions (1-1 à Naples au match alller), les Catalans ont de beaux défis pour la fin de saison.

"Ce sera très motivant d’avoir deux titres en jeu en peu de temps. Motiver l’équipe sera facile. Nous aimerions remporter la Liga et la Ligue des Champions en disputant tous les matches."

Concernant la rééducation de Luis Suárez, Sarabia, également présent sur le live, a expliqué : "Il reviendra dans les délais prévus. L’évolution de sa blessure est très positive. C’est la meilleure recrue que nous pouvions avoir lors ce confinement."

Enfin, les membres du staff du Barça ont montré des objets symboliques qui ont une valeur particulière à leurs yeux, après leurs premiers mois en Catalogne.