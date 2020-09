"Je n'arrive pas à comprendre le transfert de Súarez"

Pour 'Movistar+', Miquel Soler a donné son opinion quant au transfert de Luis Súarez à l'Atlético de Madrid.

Le technicien espagnol a confié toute son incompréhension suite au départ d'El Pistolero : "Au Barça, Súarez a inscrit en moyenne 33 buts et a délivré 18 passes décisives. Seulement 4 de moins que Messi. Des chiffres impressionnant et, malgré la saison difficile du club, Messi et lui ont contribué a eux seuls à 80 buts de l'équipe l'année dernière."

Malgré un "grand transfert" pour l'Atlético, Soler a du mal à accepter le départ de l'Uruguayen : " Je n'arrive pas à comprendre la volonté du FC Barcelone de se séparer de Súarez pour qu'il aille à l'Atlético."

Présent dans la liste de Simeone pour le match face à Grenade, Luis Súarez pourrait faire ses grands débuts avec l'Atlético de Madrid ce dimanche (16h).