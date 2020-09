Werner impressionné par la taille des défenseurs anglais

Maintenant, Werner sait ce que c'est de jouer en Premier League. Après son premier match contre Brighton, il est revenu sur ce qui différencie son nouveau terrain de jeu de la Bundesliga :

"La Premier League est un championnat totalement différent. Je n'avais jamais joué contre des défenseurs aussi grands. C'est plus divertissant pour moi car il y a beaucoup d'espaces et je peux me lancer en profondeur plus facilement."

En effet, les trois centraux qu'il a du affronter à Brighton étaient Adam Webster, 1m85, Lewis Dunk, 1m92, et Benjamin White, 1m82, alors que Timo Werner mesure lui 1m80. Si la différence n'est pas si grande, elle reste notable, sachant qu'il n'a pas encore affronté les vrais géants de ce championnat.

Cette différence, elle lui permettra peut-être d'utiliser davantage sa vitesse, sûrement l'une de ses meilleures armes.