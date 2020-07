"Je n'imagine pas Messi ailleurs qu'au Barça"

Le FC Barcelone continue de se battre pour le titre malgré une position difficile à deux journées de la fin du championnat, et est toujours en lice pour la Ligue des champions.

L'équipe catalane a vécu une année difficile, lors de laquelle de nombreuses rumeurs ont été évoquées, parmi lesquelles, le mal-être de Griezmann ou encore le possible départ de Messi.

Dans un entretien pour 'Mundo Deportivo' et 'Sport', l'international uruguayen a reconnu qu'il n'imaginait pas Leo Messi rejoindre un autre club que celui du Barça.

"Je ne le vois pas ailleurs qu'au Barça. Leo prendra sa décision en pensant toujours à son bien et à celui de sa famille. Nous ne sommes pas bien quand nous perdons, et la Liga est en train de nous échapper", a commencé Suárez

"Et parfois, certains se remettent en question, mais je suis son ami et je vais toujours lui recommander qu'il fasse ce qui le met à l'aise et qui le rend heureux. Et s'il est heureux à Barcelone, qu'il reste à Barcelone. S'il a besoin d'un changement, il saura que c'est ce qu'il faut pour lui et son bien-être", a-t-il ajouté.

"Je pense que la famille de Messi est très bien à Barcelone. Ce qu'il aimerait, c'est d'avoir un projet de gagnants, un projet qui fait rêver. Mais ces situations, il doit les gérer avec sa famille, et surtout avec son père dans ce cas", a-t-il conclut sur son coéquipier.