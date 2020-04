Phelan : "Je n’ai pas créé Cristiano, mais je l’ai aidé à se forger"

Que Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire est un fait. Et Manchester United ne peut se voir refuser sa part de responsabilité en ce qui concerne l'évolution de l'international portugais.

Les qualités de CR7 ont toujours été là, mais il y a un monde entre le footballeur venu du Sporting et celui qui a quitté le Real Madrid six ans plus tard, en 2009.

Mike Phelan, le principal assistant d’Alex Ferguson dans l’équipe d'Old Trafford, a dévoilé dans 'The Coaching Manual' le grand changement que Cristiano Ronaldo a connu pour devenir la star qu’il est aujourd’hui.

"Cristiano a toujours excellé au-dessus des autres. C’était comme une éponge, il demandait toujours plus aux entraîneurs et il absorbait tout. J’essayais de faire en sorte que les techniciens donnent le meilleur d’eux-mêmes", a commencé l’ancien joueur des Red Devils.

"Nous voulions essayer de faire de Cristiano Ronaldo un bon joueur d’équipe et finalement nous l’avons fait", a rappelé Phelan.

Le bras droit de Ferguson a reconnu avoir vu une certaine évolution lorsque Cristiano Ronaldo jouait au Real Madrid.

"Nous faisions beaucoup de choses à l’entraînement qui l’ont forcé à faire des choses qu’il ne voulait pas faire au début. Ensuite, il a mis en application tout ce qu’il a appris", a poursuivi l’ancien footballeur.

En conclusion, il a souligné qu’il ne se définissait pas comme le "créateur du mythe CR7", mais qu’il avait apporté sa touche : "Je ne crois pas que j'ai créé Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gens l’ont influencé, et surtout lui-même, il a été sa plus grande influence".