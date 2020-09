Dani Olmo, une des révélations de la saison 2019-2020 a conclu sa saison en beauté puisqu'il a été convoqué par Luis Enrique pour participer aux matchs de la Roja en Ligue des Nations. Interrogé par 'Mundo Deportivo', le jeune international espagnol n'a pu échapper au sujet du moment : Lionel Messi.

Le milieu de terrain de Leipzig a du mal à imaginer un Barça sans Messi, "Leo a toujours joué au Barça, il serait dommage qu'il s'en aille car c'est un des meilleurs joueurs du monde, je ne conçois pas un Barça sans Messi", a-t-il notamment expliqué.

Il a également répondu à une question relative à l'intérêt que lui porte le Barça. "Je suis heureux à Leipzig et je reste concentré sur mon club et la sélection, on verra bien de quoi l'avenir sera fait", a affirmé le joueur de Leipzig avant de rappeler à quel point il était heureux de faire partie de la Sélection, "C'est une fierté de partager le vestiaire avec de tels joueurs, j'apprends beaucoup d'eux et nous préparons du mieux possible les deux matchs qui nous attendent, je remercie le sélectionneur pour sa confiance".

Enfin il a été questionné sur la Final 8 à Lisbonne : "Nous avons bien préparé ce tournoi, nous avons gagné contre l'Atlético et nous avons perdu face au PSG, mais nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli", a finalement conclu Olmo.