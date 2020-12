"Je ne dois plus commettre ce genre d'erreur"

Pour le compte de la 16ème journée de Liga, le Barça, sans Messi blessé, accueillait le 17ème de Liga. Les troupes de Koeman avaient besoin d'une victoire pour se rapprocher du podium, mais sans succès.

À la 56ème minute de jeu, Eibar a ouvert le score après une erreur défensive de Ronald Araujo. À l'issue de la rencontre, ce dernier s'est présenté devant les médias du club pour assumer sa boulette.

"C'est dommage, nous voulions gagner. C'est dommage, d'autant que leur but vient d'une erreur de ma part qui ne doit pas arriver, encore plus dans ce genre d'équipe. (...) J'assume que je dois corriger ça, ne plus commettre ce genre d'erreur. Il faut travailler, tout analyser. Nous avons une équipe, une bonne équipe, tout est ouvert, on va se battre pour la Liga. On va corriger toutes les erreurs que nous commettons et augmenter notre niveau de concentration, moi le premier", a déclaré l'Uruguayen à 'Barça TV'.